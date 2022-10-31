На аеродромі в Псковській області рф знищені два ударні гелікоптери Ка-52 "Алігатор". Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

На військово-повітряній базі зс рф "Веретьє" (псковська область, острів-5) вночі 31 жовтня відбувся потужний вибух. Два російські ударні вертольоти Ка-52 "алігатор" повністю знищено. Ще два - суттєво пошкоджено.



Деталі щодо знищення іншої техніки та особового складу - уточнюються.

З метою ліквідації наслідків вибухів, а також "пошуку диверсійних груп" особовий склад військової частини піднято по тривозі, у військовій частині проходять слідчі дії.

За інформацією ГУР, на військово-повітряній базі у РФ "Веретьє" (Псковська область, острів-5) вночі, 31 жовтня, стався сильний вибух.

Ка-52 "Алігатор" - російський розвідувально-ударний гелікоптер нового покоління. Випускається з 2008 року, має на озброєнні гарматну установку з лазерною системою наведення, протитанковий ракетний комплекс, авіабомби та іншу зброю.

Загалом було виготовлено 170 таких машин. Вартість Ка-52 - майже $15 млн.

Нагадаємо, у понеділок, 31 жовтня, на Херсонщині Сили оборони знищили російський вертоліт Ка-52 "Алігатор".