На Херсонщині збили ворожий вертоліт Ка-52 [ Редагувати ]
У понеділок, 31 жовтня, Сили оборони знищили російський гелікоптер Ка-52 "Алігатор". Про це повідомляє повітряне командування "Південь".
На Херсонщині збито черговий ударний ворожий вертоліт Ка-52.
Ка-52 "Алігатор" - російський розвідувально-ударний гелікоптер нового покоління. Випускається з 2008 року, має на озброєнні гарматну установку з лазерною системою наведення, протитанковий ракетний комплекс, авіабомби та іншу зброю.
Загалом було виготовлено 170 таких машин. Вартість Ка-52 - майже $15 млн.
За даними Генштабу ЗСУ, на ранок 26 жовтня окупанти втратили в Україні 271 літак і 248 вертольотів.
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