ЗСУ знищили 650 окупантів, чотири гелікоптери та один літак - Генштаб [ Редагувати ]
Українські захисники на минулу добу знищили 650 російських окупантів, чотири ворожих гелікоптери й один літак. Про це повідомив Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 1 листопада.
Найбільших втрат ворог зазнав на Бахмутському та Авдіївському напрямках.
Загальні втрати окупантів від початку повномасштабної війни:
- особового складу - 72 470 (+650);
- танків - 2 698 (+12);
- бойових броньованих машин - 5 501 (+16);
- артилерійських систем - 1 730 (+2);
- РСЗВ - 383;
- засобів ППО - 197;
- літаків - 276 (+1);
- вертольотів - 257 (+4);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1 415 (+2);
- крилатих ракет - 397 (+45);
- кораблів/катерів - 16;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 4 143 (+15);
- спеціальної техніки - 154.
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