Кияни просять розмістити у метро безкоштовний шкидкісний Wi-Fi [ Редагувати ]
Кияни просять місцеву владу розмістити у метро безкоштовний шкидкісний Wi-Fi.
Автор петиції зазначає, що запуск мережі Wi-Fi надасть можливість залишатися на зв‘язку з рідними, що досить актуально під час повітряної тривоги.
Підписати петицію можна за посиланням.
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