Ердоган оголосив про відновлення "зернового коридору" [ Редагувати ]
Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган оголосив про відновлення роботи "зернового коридору". Про це повідомляє "Анадолу".
З такою заявою він виступив після переговорів з кремлем.
Президент Реджеп Тайїп Ердоган розповів, що вчора говорив з путіним щодо "зернового коридору", а сьогодні поговорить із Зеленським. Він також оголосив, що "зерновий коридор" знову відкрито, як це було раніше.
Тим часом російська сторона, яка спочатку хотіла зірвати угоду, офіційно підтвердила, що робота "зернового коридору" відновлюється.
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