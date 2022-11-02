У Запоріжжі пролунали вибухи [ Редагувати ]
Фото: Укрінформ
У середу, 2 листопада, у Запоріжжі було чути вибухи. У Запорізькій області оголошено повітряну тривогу. Про це повідомляє "Суспільне".
Офіційні джерела поки що не розкрили більш детальної інформації про вибухи.
Мешканцям міста необхідно залишатися в укриттях. При цьому проводити фото- та відеозйомку місця події заборонено.
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