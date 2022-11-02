У середу, 2 листопада, у Запоріжжі було чути вибухи. У Запорізькій області оголошено повітряну тривогу. Про це повідомляє "Суспільне".

Офіційні джерела поки що не розкрили більш детальної інформації про вибухи.

Мешканцям міста необхідно залишатися в укриттях. При цьому проводити фото- та відеозйомку місця події заборонено.