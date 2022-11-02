Рашисти поцілили "шахедом" по Кривому Рогу: у частині міста зникло світло [ Редагувати ]
У Кривому Розі іранський дрон-камікадзе Shahed 136, якими російські війська атакують Україну, влучив у об'єкт на території міста. Про це повідомив керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.
Кривий Ріг. Влучення дроном "Шахид". Нічого не викладаємо у мережі та не коментуємо.
Пабліки Кривого Рогу повідомляють, що вибух пролунав у північній частині міста. Після у частині зникло світло. Пізніше Вілкул повідомив:
Влучення дроном-камікадзе в об'єкт енергетичної інфраструктури. Руйнування значні. Декілька районів міста без світла та води. Втрати уточнюються. Починаємо відновлювальні роботи.
Нагадаємо, 31 жовтня у Кривому Розі ракета влучила у промислове підприємство.
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