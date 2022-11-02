3D-технології на передовій. Запорізькі волонтери друкують на принтері деталі, які використовуватимуть Збройні Сили України. Один із проектів, яким займаються - створення скидів для дронів. Чим корисний такий пристрій - дивіться далі.

Кілька кліків і 3D-принтер починає працювати. З його допомогою запорізькі волонтери друкують деталі для армії. Із пластику виготовляють різні види кріплень, руків'я для автоматів, хвости для боєприпасів та скиди для дронів.

Створення подібних скидів - один із проектів, якими займається Євген. Ця задумка може перетворити звичайний камера-дрон на більш серйозний пристрій, пояснює волонтер. Каже, коли почалась повномасштабна війна, думав - чим може допомогти своїй країні.

Євген, волонтер:

В якийсь момент прийшло усвідомлення того, що потрібно щось робити руками, бо збирати гроші може будь-хто і є люди, у кого це чудово виходить і купувати там десь на Заході, а ті речі, які ти можеш зробити тут і зараз, потрібно робити тут і зараз.

Кожну виготовлену деталь волонтери тестують і за можливості удосконалюють. Кажуть, час друку залежить від складності моделі, масштабів та унікальності елементу, який потрібно зробити.

Олексій, волонтер:

Перше і основне - це ідея. Це треба ідею свою намалювати в програмі 3д-моделювання. Потім перевірити, щоб всі компоненти між собою збирались, щоб не було такого, що потім ми не можемо чогось закрутити або воно не збереться ніколи. Такі випадки досить часті у початківців.

За процесом виготовлення та роботою техніки ретельно стежить Олександр. 3д-друком він займається вже 10 років. Свого часу сам і збирав ці принтери.

Олександр, волонтер:

Первый принтер мы собрали за 3 месяца, потом еще 5 мы пытались на нем что-то напечатать, чтоб у нас получился нормальный результат. Понятно, что следующие, когда есть опыт - все уже быстрее.

Команда однодумців волонтерить вже сім місяців. У середині липня долучився до них і польський фахівець Бартош. Каже, українці - дивовижний та дуже сильний народ.

Бартош, волонтер:

Це честь бути знайомим з такими людьми, які мене тут оточують і бути з ними друзями. Волонтерська діяльність - дуже гарний шлях для самореалізації. Це просто те, що потрібно робити, щоб почуватися правильно.

Активісти кажуть, вже мають чимало планів. Зокрема і зібрати новий ще більш потужний принтер.