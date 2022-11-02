ЗСУ ліквідували заступника командира добровольчого батальйону "Осетія" [ Редагувати ]
ЗСУ ліквідували заступника командира добровольчого батальйону "Осетія" Віктора Жидаєва. Про це повідомив голова Північної Осетії Сергій Меняйло. Обставин загибелі бойовика він не розповів.
Проводили в последний путь боевого товарища, заместителя командира батальона "Осетия" Виктора Жидаева.
Я знал "Витоса" - таким был его позывной - лично. Встречались и здесь, в Осетии, и на передовой. Совсем недавно вручил ему медаль "Во славу Осетии"... Большой патриот, который с первых дней СВО добровольцем уехал защищать страну.
За его плечами был большой боевой опыт.
Після 24 лютого - початку збройного вторгнення в Україну - у Північній Осетії сформували два добровольчі батальйони - "Аланія" й "Осетія". Наприкінці вересня Меняйло заявив, що у республіці формується третій добровольчий батальйон.
Нагадаємо, у кремлі думають про мобілізацію жителів Абхазії та Південної Осетії.
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