ЗСУ ліквідували заступника командира добровольчого батальйону "Осетія" Віктора Жидаєва. Про це повідомив голова Північної Осетії Сергій Меняйло. Обставин загибелі бойовика він не розповів.

Проводили в последний путь боевого товарища, заместителя командира батальона "Осетия" Виктора Жидаева. Я знал "Витоса" - таким был его позывной - лично. Встречались и здесь, в Осетии, и на передовой. Совсем недавно вручил ему медаль "Во славу Осетии"... Большой патриот, который с первых дней СВО добровольцем уехал защищать страну. За его плечами был большой боевой опыт.

Після 24 лютого - початку збройного вторгнення в Україну - у Північній Осетії сформували два добровольчі батальйони - "Аланія" й "Осетія". Наприкінці вересня Меняйло заявив, що у республіці формується третій добровольчий батальйон.

Нагадаємо, у кремлі думають про мобілізацію жителів Абхазії та Південної Осетії.