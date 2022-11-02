Рада Безпеки ООН відхилила 2 лютого проект російської резолюції, яка передбачала створення комісії Ради безпеки з розслідування діяльності "американських біолабораторій в Україні".

За документ проголосували росія та Китай, проти виступили Велика Британія, США та Франція. Решта членів Ради безпеки - Албанія, Габон, Гана, Індія, Ірландія, Кенія, Мексика, Норвегія та ОАЕ - утрималися.

У документі пропонувалося, щоб Радбез ООН сформував комісію у складі всіх його членів для того, щоб:

Розслідувати подані в скарзі Росії претензії до США та України щодо дотримання зобов'язань за Конвенцією про заборону розробки, виробництва та накопичення запасів бактеріологічної (біологічної) та токсичної зброї та їх знищення в контексті діяльності біологічних лабораторій на українській території.

Минулого тижня росія розіслала членам РБ ООН 310-сторінковий документ, у якому стверджується, що діяльність зі створення біологічної зброї здійснюється в Україні за підтримки Міністерства оборони США.

МЗС рф заявляло, що координацію біолабораторій нібито здійснює Агентство зі зменшення загрози Пентагону. Виконавцями, за версією москви, виступають приватні компанії-підрядники військового відомства США, зокрема Black&Veatch Special Projects Corp., CH2M Hill, Metabiota.

Україна та США усі звинувачення спростовують. У Пентагоні заявляли, що підтримували лише мирні лабораторії, які займалися дослідженнями у сфері охорони здоров'я та сільського господарства у контексті нерозповсюдження.