Рада безпеки ООН відхилила резолюцію росії щодо "біолабораторій США в Україні" [ Редагувати ]
Рада Безпеки ООН відхилила 2 лютого проект російської резолюції, яка передбачала створення комісії Ради безпеки з розслідування діяльності "американських біолабораторій в Україні".
За документ проголосували росія та Китай, проти виступили Велика Британія, США та Франція. Решта членів Ради безпеки - Албанія, Габон, Гана, Індія, Ірландія, Кенія, Мексика, Норвегія та ОАЕ - утрималися.
У документі пропонувалося, щоб Радбез ООН сформував комісію у складі всіх його членів для того, щоб:
Розслідувати подані в скарзі Росії претензії до США та України щодо дотримання зобов'язань за Конвенцією про заборону розробки, виробництва та накопичення запасів бактеріологічної (біологічної) та токсичної зброї та їх знищення в контексті діяльності біологічних лабораторій на українській території.
Минулого тижня росія розіслала членам РБ ООН 310-сторінковий документ, у якому стверджується, що діяльність зі створення біологічної зброї здійснюється в Україні за підтримки Міністерства оборони США.
МЗС рф заявляло, що координацію біолабораторій нібито здійснює Агентство зі зменшення загрози Пентагону. Виконавцями, за версією москви, виступають приватні компанії-підрядники військового відомства США, зокрема Black&Veatch Special Projects Corp., CH2M Hill, Metabiota.
Україна та США усі звинувачення спростовують. У Пентагоні заявляли, що підтримували лише мирні лабораторії, які займалися дослідженнями у сфері охорони здоров'я та сільського господарства у контексті нерозповсюдження.
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