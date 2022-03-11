Ляшко сделал заявление по "биолабораториям США в Украине" [ Редактировать ]
Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко сделал заявление по "биолабораториям США в Украине".
По словам главы Минздрава, сегодня один из нарративов захватчика - это поиск мнимого биологического и химического оружия и следов его разработки в Украине. Российские военные и дипломаты, если их так можно назвать, с уверенным видом рассказывают о секретных разработках в украинских лабораториях, о выведении новых штаммов болезней и производстве биологического оружия.
ВОЗ, Европейский региональный и украинский офисы World Health Organization (WHO) на протяжении многих лет помогают системе общественного здоровья в Украине.
Проводили оценки работы, обучение персонала, в начале пандемии COVID-19 помогали поставлять оборудование, позволившее выявить первые случаи коронавируса в Украине, а теперь захватчики, опираясь на факты наличия этого оборудования, уже готовы обвинять Украину в создании этого вируса!
Глава Минздрава призвал партнеров, досконально знающих систему биобезопасности и эпидемического надзора в Украине, выступить с официальным заявлением об отсутствии разработок биологического оружия в Украине и недопустимости "замены света науки мраком пропаганды".
Напомним, что ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что фантазии русских о биологическом оружии могут стать поводом для новой операции".
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