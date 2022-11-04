Деякі пенсіонери в Україні можуть отримати від держави допомогу в розмірі 10 їх пенсій.

До страхового стажу зараховують усі періоди роботи в державних та комунальних установах, які вказані в Перелік закладів та установ освіти, охорони здоров’я та соціального захисту. та посад, робота в яких дає право на пенсію за вислугу років, затверджених Постановою КМУ від 04.11.1993 р. № 909.