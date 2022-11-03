Президент України Володимир Зеленський не братиме участь у саміті "Великої двадцятки" на Балі, якщо там буде російський диктатор володимир путін.

Про це заявив глава української держави під час брифінгу.

"Не стежу за участю інших у саміті "Двадцятки". Позиція моя особиста і позиція України полягала в тому, що якщо лідер російської федерації братиме участь, то Україна не братиме участі. Подивимося, як буде в майбутньому", - заявив Зеленський.

За словами президента, Україна готується до майбутнього саміту G20 і це питання, зокрема, обговорювалося під час телефонної розмови з лідером Індонезії Джоко Відодо.

"У будь-якому разі ми сьогодні були знову запрошені. Ще раз подивимося - тут кілька днів залишилося", - додав Зеленський.

Зазначимо, що саміт G20 пройде цього року на Балі, він розпочнеться вже 15 листопада.