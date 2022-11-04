Олексій Чернишов очолив "Нафтогаз України" [ Редагувати ]
У п’ятницю, 4 листопада, Кабінет міністрів призначив ексміністра розвитку громад і територій Олексія Чернишова головою правління НАК "Нафтогаз України".
Про це йдеться у розпорядженні уряду, оприлюдненому на сайті Кабінету міністрів. Раніше уряд звільнив Юрія Вітренка.
Розпорядження уряду, підписане прем'єром Денисом Шмигалем, набирає чинності від 4 листопада 2022 року.
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