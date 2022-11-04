Міністри закордонних справ країн "Великої сімки" G7 (США, Великобританія, Німеччина, Франція, Італія, Канада та Японія) назвали неправдивою інформацію росії про нібито-то плани України застосувати "брудну бомбу". Про це йдеться у заяві G7 за підсумками зустрічі глав МЗС у Мюнстері.

Ми також відкидаємо помилкові твердження Росії про те, що Україна готує радіаційну "брудну бомбу". Перевірки МАГАТЕ підтвердили те, що ці звинувачення не мають під собою ґрунту, і ми дякуємо Україні за прозорість.

Країни G7 незабаром планують почати застосовувати обмеження ціни на російську нафту. Вони закликали нафтовидобувні країни до збільшення видобутку для зниження волатильності над ринку.

Ми засуджуємо спроби Росії використовувати експорт енергоресурсів та продовольства як геополітичний інструмент.

Країни G7 планували запровадити обмеження цін на російську нафту до 5 грудня, а на нафтопродукти - до 5 лютого.

23 жовтня з'явилася інформація про намір України використовувати «брудну бомбу» як провокацію, звинувативши Росію в ядерній атаці. Міноборони повідомляло про це оборонні відомства західних країн. Україна заперечувала наявність у країні подібної зброї. 3 листопада спеціалісти МАГАТЕ за підсумками інспекції трьох ядерних об'єктів Украї

Нагадаємо, в суботу, 23 жовтня, глава міноборони росії сергій шойгу у розмові з міністрами оборони трьох країн - Великої Британії, Франції та Туреччини - заявив про можливе застосування Україною "брудної бомби".

Вранці агентство "РІА Новини" опублікувало матеріал, у якому з посиланням на джерела, "які заслуговують на довіру, в різних країнах" йшлося, що Україна нібито хоче підірвати "брудну бомбу" і звинуватити в цьому росію. Після цього шойгу зателефонував голові Пентагону Ллойду Остіну.

3 листопада спеціалісти МАГАТЕ за підсумками інспекції трьох ядерних об'єктів України заявили про відсутність ознак підготовки "брудної бомби".

"Брудна бомба" - простий варіант радіологічної зброї. Основні збитки бомба завдає не за рахунок вибуху, а через поширення радіоактивного матеріалу. Експерти вважають одним із видів "брудної бомби" підрив неядерних об'єктів, які використовують радіоактивні матеріали.