Країни G7 відкинули російський фейк про "брудну бомбу" [ Редагувати ]
Міністри закордонних справ країн "Великої сімки" G7 (США, Великобританія, Німеччина, Франція, Італія, Канада та Японія) назвали неправдивою інформацію росії про нібито-то плани України застосувати "брудну бомбу". Про це йдеться у заяві G7 за підсумками зустрічі глав МЗС у Мюнстері.
Ми також відкидаємо помилкові твердження Росії про те, що Україна готує радіаційну "брудну бомбу". Перевірки МАГАТЕ підтвердили те, що ці звинувачення не мають під собою ґрунту, і ми дякуємо Україні за прозорість.
Країни G7 незабаром планують почати застосовувати обмеження ціни на російську нафту. Вони закликали нафтовидобувні країни до збільшення видобутку для зниження волатильності над ринку.
Ми засуджуємо спроби Росії використовувати експорт енергоресурсів та продовольства як геополітичний інструмент.
Країни G7 планували запровадити обмеження цін на російську нафту до 5 грудня, а на нафтопродукти - до 5 лютого.
23 жовтня з'явилася інформація про намір України використовувати «брудну бомбу» як провокацію, звинувативши Росію в ядерній атаці. Міноборони повідомляло про це оборонні відомства західних країн. Україна заперечувала наявність у країні подібної зброї. 3 листопада спеціалісти МАГАТЕ за підсумками інспекції трьох ядерних об'єктів Украї
Нагадаємо, в суботу, 23 жовтня, глава міноборони росії сергій шойгу у розмові з міністрами оборони трьох країн - Великої Британії, Франції та Туреччини - заявив про можливе застосування Україною "брудної бомби".
Вранці агентство "РІА Новини" опублікувало матеріал, у якому з посиланням на джерела, "які заслуговують на довіру, в різних країнах" йшлося, що Україна нібито хоче підірвати "брудну бомбу" і звинуватити в цьому росію. Після цього шойгу зателефонував голові Пентагону Ллойду Остіну.
3 листопада спеціалісти МАГАТЕ за підсумками інспекції трьох ядерних об'єктів України заявили про відсутність ознак підготовки "брудної бомби".
"Брудна бомба" - простий варіант радіологічної зброї. Основні збитки бомба завдає не за рахунок вибуху, а через поширення радіоактивного матеріалу. Експерти вважають одним із видів "брудної бомби" підрив неядерних об'єктів, які використовують радіоактивні матеріали.
по темі
Рада безпеки ООН проводить закрите засідання через звинувачення росії в тому, що Україна готується створити та застосувати "брудну бомбу". "Брудна бомба" - простий варіант радіологічної зброї. Основні збитки бомба завдає не за рахунок вибуху, а через поширення радіоактивного матеріалу
Президент Володимир Зеленський прокоментував заяву глави міноборони рф сергія шойгу, про те, що Україна може застосувати "брудну бомбу". За словами глави держави, якщо росія телефонує і розповідає, що нібито Україна щось готує, це означає одне: росія вже все це і підготувала
У розпорядженні України немає "брудних бомб", а звинувачення міністра оборони росії сергія шойгу є брехнею та абсурдом. Так міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відповів на звинувачення москви
Як повідомляє американське видання, розмова відбулася в середині жовтня. Відтоді у москві почали лунати звинувачення на адресу Києва у підготовці до теракту "брудною бомбою".
Рада Безпеки ООН відхилила 2 лютого проект російської резолюції, яка передбачала створення комісії Ради безпеки з розслідування діяльності американських біолабораторій в Україні. За документ проголосували росія та Китай, проти виступили Велика Британія, США та Франція. Решта членів Ради безпеки утрималися