путін особисто дав вказівку шойгу розганяти вкид про "брудну бомбу" [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Президент росії володимир путін заявив, що особисто дав вказівку голові Міністерства оборони рф сергію шойгу подзвонити західним колегам з інформацією про буцімто створення Україною "брудної бомби".
Про це він заявив під час виступу на засіданні дискусійного клубу "Валдай".
путін заявив, що нібито Україна хоче створити ядерний інцидент, щоб покласти відповідальність за нього на росію і "роздмухати" новий виток боротьби проти неї.
"Ми ж не випадково оприлюднили дані спецслужб, що готують інцидент із "брудною бомбою", ми навіть знаємо, де приблизно це робиться. Сказати, що росія нанесла ядерний удар. Але нам не треба цього робити, немає сенсу. Ні воєнного, ні політичного", - заявив диктатор.
Потім він зізнався, що особисто дав вказівку шойгу обдзвонити своїх західних колег та озвучити їм інформацію про "брудну бомбу". Також путін сказав, що Україна нібито хоче "замістити сліди" створення цього зброї до приїзду інспекції від МАГАТЕ.
"Ось кажуть, що МАГАТЕ хоче приїхати та перевірити ядерні об'єкти України. Ми за. І якнайшвидше потрібно це зробити і якнайширше. Тому що ми знаємо, що київська влада зараз робить усе, щоб замести сліди цієї підготовки. Вони працюють над цим", - сказав путін.
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