Радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван відвідав у п'ятницю, 4 листопада, Україну з неоголошеним візитом. Про це повідомляє Офіс президента України.

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак і Джейк Салліван провели зустріч у форматі тет-а-тет, під час якої обговорили всі актуальні питання співпраці України та Сполучених Штатів і продовження підтримки нашої країни в боротьбі за свою свободу й незалежність проти російських загарбників.

Керівник Офісу Глави держави зазначив, що його приїзд радника глави Білого дому є надзвичайно важливим сигналом підтримки нашої країни з боку Сполучених Штатів Америки. Зокрема, це потужний сигнал у той період, коли Україна зазнає постійних російських ударів ракетами й дронами іранського виробництва.

Також відбулася зустріч у розширеному форматі, у якій взяли участь заступники керівника Офісу Глави держави Роман Машовець, Андрій Сибіга, Ростислав Шурма та Ігор Жовква, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов, міністр інфраструктури України Олександр Кубраков, міністр енергетики України Герман Галущенко, голова Фонду державного майна Рустем Умеров.

За допомогою відеозв’язку до розмови долучилися Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та представники вищого військового командування України.

Радника Президента США ознайомили з оперативною ситуацією на фронті, ключовими потребами української армії, зокрема щодо захисту повітряного простору.

Джейка Саллівана поінформували про наслідки російських ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури України.

Під час зустрічі учасники також порушили питання результатів і перспектив роботи зернової угоди.

Під час візиту до Києва Салліван пообіцяв, що підтримка США залишиться непохитною після проміжних виборів до Конгресу 8 листопада.

Раніше деякі республіканці закликали скоротити допомогу США Києву у разі отримання контролю над Конгресом у листопаді. Однак Салліван заявив, що президент Джо Байден прихильний до двопартійної співпраці "за будь-якого сценарію", щоб забезпечити надходження економічної, гуманітарної допомоги та допомоги в галузі безпеки.

Нагадаємо, 4 листопада США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $400 млн.