Україна повернула 19 прикордонників з російського полону [ Редагувати ]
З російського полону до України повернулося 19 прикордонників. Тепер вони пройдуть медобстеження та реабілітацію.
Про це повідомляє Telegram-канал ДПСУ.
"Довгі місяці російського полону позаду. 19 прикордонників повернулися додому. Далі їх чекає медобстеження та реабілітація. Але головне, що вони живі та вдома", - повідомили у відомстві.
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