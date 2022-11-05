Рівень воєнної медицини української армії постійно зростає [ Редагувати ]
Рівень воєнної медицини української армії постійно зростає. На озброєнні не тільки досвід, а й спеціалізовані автомобілі. Роботу медиків на передовій задокументували наші колеги з військового телебачення.
У медиків на війні роботи завжди вистачає. Вони працюють нерідко по кілька днів без сну!
Позивний "Клотч", військовослужбовець Збройних сил України:
Військова медицина не поправляє здоров'я. Вона не так займається лікуванням. Вона рятує й зберігає життя. Це наше основне завдання.
Якщо у підрозділі є кваліфікований лікар чи принаймні стрілець-санітар - шанс зберегти здоров'я бійців збільшується в рази!
Анна Новіцька, кореспондент Військового телебачення України:
Щодня бойові медики рятують життя наших військовослужбовців. У цьому їм допомагають спеціальні машини, вони обладнані всім необхідним для надання першої допомоги.
Евакуаційний автомобіль - це не лише транспорт. Всередині зазвичай є чимало медичної апаратури, що значно збільшує шанси бійців на виживання.
Владислав, військовослужбовець Збройних сил України:
Підключається і вимірює відразу тиск. Пульс температуру. Робить замір самі виставляєте там через скільки робити замір там 3-5-10 хвилин. Якщо дуже важкий, то треба дивитися за тиском за всім. Контролювати.
На передовій діють окремі евакуаційні бригади. Вони везуть поранених у стабілізаційні пункти, де бійцям надають першу допомогу. А потім, за потреби, евакуюють до найближчого шпиталю.
Позивний "Клотч", військовослужбовець Збройних сил України:
В умовах сучасної війни, зберегти життя своє - залежить в першу чергу від дій самого бійця. Тобто наскільки він володіє тими навичками, на рівні м'язової пам'яті.
Наші захисники наголошують - вміння надати допомогу пораненому чи врятувати самого себе на полі бою - це база військової підготовки.
по темі
В такому вигляді - форма знову повертається на фронт. І тепер вже допомагає боронитися українцям. Трансформацію спорядження росіян бачила Світлана Шекера.
Віск, бляшанки та папір, необхідні для цього, збирають у друзів по всій Україні. А ще шукають парафін, бо його на свічки для фронту треба по тонні на місяць.
Вдало знищують техніку та особовий склад росіян. Втім, й самі стають для окупантів пріоритетною ціллю. З ділянки фронту, де працюють мінометники - наступний матеріал.
Борщ, вареники, картопля з грибами й навіть манники з солодким сиром. Цими та іншими стравами балують наших військових волонтери у селі Софіївка на Черкащині.
Це своєрідна перемога на дипломатичному фронті. Бо наважилися на такий крок через дев'ять місяців повномасштабного вторгнення.