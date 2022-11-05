У медиків на війні роботи завжди вистачає

Рівень воєнної медицини української армії постійно зростає. На озброєнні не тільки досвід, а й спеціалізовані автомобілі. Роботу медиків на передовій задокументували наші колеги з військового телебачення.

У медиків на війні роботи завжди вистачає. Вони працюють нерідко по кілька днів без сну!

Позивний "Клотч", військовослужбовець Збройних сил України:

Військова медицина не поправляє здоров'я. Вона не так займається лікуванням. Вона рятує й зберігає життя. Це наше основне завдання.

Якщо у підрозділі є кваліфікований лікар чи принаймні стрілець-санітар - шанс зберегти здоров'я бійців збільшується в рази!

Анна Новіцька, кореспондент Військового телебачення України:

Щодня бойові медики рятують життя наших військовослужбовців. У цьому їм допомагають спеціальні машини, вони обладнані всім необхідним для надання першої допомоги.

Евакуаційний автомобіль - це не лише транспорт. Всередині зазвичай є чимало медичної апаратури, що значно збільшує шанси бійців на виживання.

Владислав, військовослужбовець Збройних сил України:

Підключається і вимірює відразу тиск. Пульс температуру. Робить замір самі виставляєте там через скільки робити замір там 3-5-10 хвилин. Якщо дуже важкий, то треба дивитися за тиском за всім. Контролювати.

На передовій діють окремі евакуаційні бригади. Вони везуть поранених у стабілізаційні пункти, де бійцям надають першу допомогу. А потім, за потреби, евакуюють до найближчого шпиталю.

Позивний "Клотч", військовослужбовець Збройних сил України:

В умовах сучасної війни, зберегти життя своє - залежить в першу чергу від дій самого бійця. Тобто наскільки він володіє тими навичками, на рівні м'язової пам'яті.

Наші захисники наголошують - вміння надати допомогу пораненому чи врятувати самого себе на полі бою - це база військової підготовки.