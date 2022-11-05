в один день одночасно можна вакцинуватися і від грипу, і від ковіду

"Вікторія", "Дарвін", "Австрія" та "Пхукет". Саме такі штами грипу, за прогнозами лікарів, циркулюватимуть в Україні цього осінньо-зимового періоду. Наразі рівень захворюваності на грип відносно низький. Тож самий час вакцинуватися - нагадують медики.

Про те, як це зробити, та чому щеплення важливе - дивіться в матеріалі з Одеси.

В Одеському лабораторному центрі МОЗу щодня моніторять ситуацію із захворюваністю на грип, і поки, кажуть лікарі, все спокійно: вона на сезонному рівні та не перевищує епідеміологічний поріг.

Сергій Дементєв, заступник директора Одеського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України:

В цілому інтенсивний показник по області складає двісті п'ятдесят три на сто тисяч населення при порозі в п'ятсот тридцять два - тобто наш показник знаходиться на п'ятдесят два відсотки нижче порогового рівня.

Втім, чим ближче до зими, тим більше зростають ризики: вже у найближчі тижні кількість хворих на грип може значно побільшати - попереджають медики. Згідно з дослідженнями епідеміологів, цьогоріч в Україні циркулюватимуть штами "а"та "б".

Сергій Дементєв, заступник директора Одеського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України:

Це нежить, температура, кашель, можуть бути болі в м'язах - це загальні клінічні симптоми.

Найкращий захист від грипу, запевняють фахівці - це вакцинація. Вона, звісно, не гарантує, що людина не захворіє, але точно убезпечить від ускладнень і допоможе швидше одужати, адже хвороба протікатиме у легкій формі.

Юлія Гасюк, завідувачка амбулаторії:

Грипп - достаточно тяжелая инфекция, она тяжело переносится, очень часто вызывает осложнения: и ранние осложнения - такие, как пневмония, как тяжелые бронхиты - и более поздние осложнения - такие, как повреждения нервной системы.

Після щеплення імунітет проти грипу виробляється впродовж двох тижнів. Тож зараз саме час подбати про це. Особливо, коли йдеться про групу ризику: літніх людей, дітей, медпрацівників та військових. Останнім двом категоріям держава Надає безоплатне щеплення, всім іншим - поки ні.

Анжела Попадюк, заступниця директора Департаменту охорони здоров'я Одеської ОВА:

На жаль, вакцина проти грипу не є в переліку національного календаря вакцинації - тому її можна придбати лише в аптечній мережі, але після консультації сімейного лікаря.

За словами лікарів, вакцина проти грипу надійшла в Україну лише минулого тижня. І тепер поступово препарат розподіляють по областях.

Оксана Денисенко, керівниця Центру громадського здоров'я Одеської облради:

Ми від чого себе також захищаємо: від витратності! На сьогодні в нас мало коштів, але якщо ми захворіємо, ми більше потратимо коштів, ніж ми витратимо на ту вакцину, яку ми підемо купимо в аптеці і забезпечимо собі імунітет і людям, які нас оточують!

Всю потрібну інформацію українці можуть отримати у своїх сімейних лікарів, а саме щеплення зробити у центрах первинної медичної допомоги. При цьому медики зазначають: в один день одночасно можна вакцинуватися і від грипу, і від ковіду. Остання вакцинація, нагадаємо, безкоштовна.