Американська атомна субмарина USS Rhode Island, яка є найбільшим у світі підводним носієм ядерної зброї, зайшла у Середземне море. Про це повідомляє Командування ВМС США в Європі та Африці.

Підводний човен може нести 24 міжконтинентальні ракети Trident II, здатні вражати цілі на відстані до 18 тис. км з максимальною швидкістю 19 Махів, тобто, більше, ніж 23 тисячі км/год.

Субмарину USS Rhode Island називають одним з "вершників ядерного апокаліпсису", адже на його борту може бути від 150 до 200 ядерних боєголовок.

Міжнародні оглядачі вважають, що захід у Середземне море американського підводного човна з ядерними ракетами на борту є сигналом для володимира путіна. кремль застерігають від спокуси застосовування ядерної зброї в Україні.

Нагадаємо, за даними "Нью-Йорк Таймс", російські генерали обговорювали застосування тактичної ядерної зброї проти України.