Субмарини США отримали нові ядерні ракети [ Редактировать ]
Сполучені Штати оновили ядерне озброєння на своїх підводних човнах, щоб протидіяти Росії. Невелику кількість субмарин оснастили боєголовками малої потужності. Кожен такий заряд силою у 5 кілотон.
Про це заявив заступник міністра оборони США з питань політики Джон Руда. За його словами, так США зможе ефективніше продіяти своїм противникам, зокрема, Росії, та швидко реагувати на будь-які загрози.
Нагадаю, два роки тому Сполучені Штати прийняли нову ядерну стратегію. Згідно з нею, Вашингтон першим може завдати ядерного удару.
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