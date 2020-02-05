Два роки тому Сполучені Штати прийняли нову ядерну стратегію

Сполучені Штати оновили ядерне озброєння на своїх підводних човнах, щоб протидіяти Росії. Невелику кількість субмарин оснастили боєголовками малої потужності. Кожен такий заряд силою у 5 кілотон.

Про це заявив заступник міністра оборони США з питань політики Джон Руда. За його словами, так США зможе ефективніше продіяти своїм противникам, зокрема, Росії, та швидко реагувати на будь-які загрози.

Нагадаю, два роки тому Сполучені Штати прийняли нову ядерну стратегію. Згідно з нею, Вашингтон першим може завдати ядерного удару.