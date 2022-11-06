Рекордно довго цього року збирають виноград на Закарпатті. Через посуху на початку літа та зливи в кінці сезон збору затягнувся. Виноградарі очікували мізерний врожай, проте його виявилося вдосталь. Усе ж дефіцит є, але не покупців. Як збирають технічні сорти та як війна вплинула на бізнес - дивіться далі.

На ногах гумові чоботи, у руках відра та секатор. Від самого ранку на виноградниках у селі Пістрялово, що на Закарпатті, кипить робота. Виноград різних сортів пан Іван висадив тут майже 20 років тому.

Іван Паук – виноградар:

От це компактно останній сорт винограду Каберне совіньйон, там у нас частина Ізабелли посаджена на тому схилі, якщо подивитися вперед, там у нас Совіньйон блант, і Б'янка, на інших площах віддалених - Мерло і Шардоне.

8 тон врожаю, саме стільки винограду збирають з одного гектара. І нині ранок розпочався на славу.

Анна - працівниця виноградного господарства:

600-700 кг за день за 8 годинний робочий день, збирають винограду. 2 години збирають виноград, зібрали по 150-200 кг винограду.

Цього року сезон збору винограду доволі затягнувся.

Іван Паук – виноградар:

До середини жовтня виноград здебільшого збирання закінчувалося, в цьому році починаючи з травня місяця, 2 місяці взагалі були відсутні опади.

Сорти, вирощені у тутешніх садах, переважно технічні. Їх збирають, вантажать...

Виноград купують винороби. Та війна негативно вплинула і на виноробний бізнес - обмеження продажу алкогольних напоїв і роботи ресторанів - зменшила попит, каже пан Іван.

Іван Паук – виноградар:

Значно впала реалізація, менш витребуваний став виноград і в цьому році війна впливає на те, що менше споживання, менше споживача, більше коштів витрачають на інші потреби. Ми вдячні ЗСУ, їм приклонячємося, за то, що вони дали нам можливість працювати.

Та незважаючи на посуху, винограду вдосталь...

Технічні сорти ще збиратимуть щонайменше тиждень. А от домашні свої виноградники жителі села вже обірвали. Пан Юрій вже й забув, коли збирав зі свого лугоша. Так на Закарпатті називають виноградник у дворі перед оселею. Каже, вже зовсім скоро зможе відкрити першу бочку із сухим домашнім.

Юрій - житель села Пістрялово:

Воно дозріває, до нового року може буде доброє.

Сподівається, відкоркує вино на честь перемоги України.