НЕК "Укренерго" почала планові та аварійні відключення електропостачання 7 листопада з 6:00 до кінця доби у 7 областях, а також Києві. Про це повідомляє пресслужба компанії.

З 6:00 і до кінця доби будуть активними графіки планових відключень м. Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській областях. Будуть діяти й екстрені аварійні відключення в окремих областях. Їх будуть запроваджувати обленерго у випадку, якщо дефіцит буде більшим, ніж закладено в графіки. У випадку запровадження аварійних відключень електроенергія може зникати раніше від плану, а обмеження споживання тривати довше.

Президент Володимир Зеленський повідомляв, що станом на вечір неділі, 6 листопада, від електропостачання в Україні відключені понад 4,5 млн споживачів, з них найбільше у Києві та області.