"Укренерго" почало аварійні відключення в областях [ Редагувати ]
НЕК "Укренерго" почала планові та аварійні відключення електропостачання 7 листопада з 6:00 до кінця доби у 7 областях, а також Києві. Про це повідомляє пресслужба компанії.
З 6:00 і до кінця доби будуть активними графіки планових відключень м. Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській областях.
Будуть діяти й екстрені аварійні відключення в окремих областях. Їх будуть запроваджувати обленерго у випадку, якщо дефіцит буде більшим, ніж закладено в графіки. У випадку запровадження аварійних відключень електроенергія може зникати раніше від плану, а обмеження споживання тривати довше.
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