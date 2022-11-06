росія може готувати нові масові удари по українській енергетичній інфраструктурі. Для цього вона може використати іранські ракети

Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні.

"Ми розуміємо також, що держава-терорист концентрує сили та засоби для можливого повторення масованих ударів по нашій інфраструктурі, перш за все - енергетичній. Зокрема, для цього росії знадобилися іранські ракети", - сказав він.

Зеленський зазначив, що українська сторона готується відповідати на нові удари з боку російських терористів.