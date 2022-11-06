Зеленський попередив про загрозу повторних масових ракетних ударів рф по Україні [ Редагувати ]
росія може готувати нові масові удари по українській енергетичній інфраструктурі. Для цього вона може використати іранські ракети
Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні.
"Ми розуміємо також, що держава-терорист концентрує сили та засоби для можливого повторення масованих ударів по нашій інфраструктурі, перш за все - енергетичній. Зокрема, для цього росії знадобилися іранські ракети", - сказав він.
Зеленський зазначив, що українська сторона готується відповідати на нові удари з боку російських терористів.
по темі
Україна дякує президенту Туреччини Реджепу Тайїпу Ердогану за активну участь у збереженні "зернової угоди"
Президент Володимир Зеленський заявив про те, що буде найголовнішим пріоритетом України після закінчення війни
У вівторок, 1 листопада, президент Володимир Зеленський показав наслідки обстрілу російськими військами Миколаєва
На сході та півдні України продовжуються активні бойові дії, Збройні сили України зберігають ініціативу
У п'ятницю, 21 жовтня, президент України Володимир Зеленський провів Ставку верховного головнокомандувача