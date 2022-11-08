Мобілізацію і воєнний стан в Україні продовжать: названі терміни [ Редагувати ]
Джерело: Слово і Діло
Президент Володимир Зеленський пропонує продовжити воєнний стан і мобілізацію в Україні ще на 90 днів. Тобто, до 19 лютого наступного року.
Про це повідомляється в текстах законопроектів, опублікованих на сайті Ради.
Зазначимо, глава держави Володимир Зеленський вніс до парламенту законопроекти, якими запропонував продовжити мобілізацію і воєнний стан в Україні. Але до цього часу терміни не були відомі.
Тепер же, судячи з тексту законопроекту, Рада має затвердити текст указів від 7 листопада 2022 року та продовжити терміни мобілізації та воєнного стану.
У пояснювальній записці уточнюється, що терміни відраховуватимуться з 19 листопада.
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