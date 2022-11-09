Російські війська вранці 9 листопада завдали ракетного удару по Миколаєву. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко і виклав кадри наслідків ранкового обстрілу.

рф вранці обстріляли Миколаїв. Зафіксовано 3 прильоти. Поцілили в приватні приміщення та підприємства.

Вибухи у Миколаєві пролунали близько 8:00, повідомляє "Суспільне". Є влучення боєприпасів до житлових будинків. за попередніми даними, жертв немає.

Голова Миколаївської облради Ганна Замазєєва повідомила, що під удари потрапили населені пункти Миколаївського та Баштанського району. Прильоти зафіксовані на території Шевченківської та Широківської громад. Пошкоджено промислові об’єкти та житлові будинки.



Станом на ранок 9 листопада, у миколаївських лікарнях знаходяться 371 громадянин, що постраждав від атак окупантів на Миколаївщині.