Окупанти вдарили ракетами по Миколаєву, пошкоджені будинки та підприємства (фото, відео) [ Редагувати ]
Російські війська вранці 9 листопада завдали ракетного удару по Миколаєву. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко і виклав кадри наслідків ранкового обстрілу.
рф вранці обстріляли Миколаїв. Зафіксовано 3 прильоти. Поцілили в приватні приміщення та підприємства.
Вибухи у Миколаєві пролунали близько 8:00, повідомляє "Суспільне". Є влучення боєприпасів до житлових будинків. за попередніми даними, жертв немає.
Голова Миколаївської облради Ганна Замазєєва повідомила, що під удари потрапили населені пункти Миколаївського та Баштанського району. Прильоти зафіксовані на території Шевченківської та Широківської громад. Пошкоджено промислові об’єкти та житлові будинки.
Станом на ранок 9 листопада, у миколаївських лікарнях знаходяться 371 громадянин, що постраждав від атак окупантів на Миколаївщині.
по темі
Російські окупанти у ніч на 1 листопада завдали ракетного удару по Миколаєву. По місту прилетіли чотири ракети С-300. Одна ракета влучила та пошкодила будівлю "Першого української гімназії ім. Аркаса". Інші три ракети влучили по території "Миколаївського політехнічного фахового коледжу"
Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич закликав мешканців міста, чия діяльність не пов'язана з управлінням критичної інфраструктури, залишити Миколаїв. В інтерв'ю "Суспільному" він пояснив, що ризик руйнування будинків та життєво важливої інфраструктури досі залишається високим
У середу вранці, 9 листопада, у Миколаєві було чути звуки вибухів
Пресофіцер Миколаївської ОВА Дмитро Плетенчук заявив про те, що у Миколаєві створили спеціальні екіпажі, які успішно полюють та збивають іранські дрони-камікадзе
росія використала майже 80% своїх сучасних ракет, завдаючи ударів по цивільній інфраструктурі України. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький. Таким чином, у росії залишилося 120 "Іскандерів"