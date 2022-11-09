У Миколаєві чути вибухи: що відомо [ Редагувати ]
Фото: t.me/suspilneodesa
У середу вранці, 9 листопада, у Миколаєві було чути звуки вибухів. Про це повідомляє "Суспільне Миколаїв".
Після чого у місті оголосили повітряну тривогу.
Місцеві Telegram-канали повідомляють, що після вибухів над містом спостерігається дим.
Офіційної інформації про "прильоти" зараз немає.
по темі
Prev Next
19 жовтня 2022 23:07 У Миколаєві було чути гучний вибух
У Миколаєві сьогодні ввечері, 19 жовтня, було чути гучний вибух
08 листопада 2022 08:18 У Запоріжжі пролунали вибухи
В ніч проти вівторка, 8 листопада, у Запоріжжі пролунали вибухи
07 листопада 2022 13:30 У Миколаєві пролунали вибухи
У понеділок, 7 листопада, у Миколаєві пролунали вибухи
07 листопада 2022 13:10 Боротьба з "Шахедами": в Миколаєві знайшли ефективний спосіб
Пресофіцер Миколаївської ОВА Дмитро Плетенчук заявив про те, що у Миколаєві створили спеціальні екіпажі, які успішно полюють та збивають іранські дрони-камікадзе
06 листопада 2022 10:22 Окупанти обстріляли промисловий об'єкт у Миколаївській області
В ніч на 6 листопада окупанти обстріляли Миколаївську область