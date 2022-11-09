Британія передає ЗСУ 12 тисяч зимових спальних комплектів і 150 наметів з підігрівом [ Редагувати ]
Велика Британія передасть українським військовим 12 тисяч комплектів для сну в екстремально холодну погоду та 150 наметів з підігрівом. Про це повідомив прем'єр-міністр Сполученого Королівства Ріші Сунак.
Я радий, що комплекти, подаровані Великобританією, зігріватимуть і забезпечуватимуть безпеку Збройних Сил України, оскільки їх чекає війна у небезпечний зимовий період.
До середини грудня Лондон також поставить Києву понад 25 тисяч комплектів одягу для екстремальних холодів, до яких входять утеплена куртка, штани, теплі черевики, рукавички та шкарпетки.
Комплекти для екстремальних холодів є доповненням до понад 7000 комплектів одягу для помірної погоди, які українські новобранці отримали в рамках операції Interflex.
Нагадаємо, Канада передасть ЗСУ 400 тисяч одиниць зимового одягу.
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