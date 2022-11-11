Завалилися цілі квартири: окупанти поцілили по п'ятиповерхівці в Миколаєві (відео) [ Редагувати ]
Російські війська в ніч проти 11 листопада завдали ракетного удару по багатоповерховому житловому будинку в Миколаєві. Внаслідок чого загинули двоє людей, ще двоє поранені.
Про це повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталія Кіма.
"Тварюки у відповідь нашим ЗСУ відповіли ракетним ударом по житловій п'ятиповерхівці. 2 загиблих, 2 поранених", - написав Кім у Telegram.
Окрім того, на обстріл житлового будинку відреагував президент України Володимир Зеленський. Він також заявив, що таким чином окупанти цинічно відповіли на успіхи ЗСУ на фронті.
"Миколаїв. Цинічна відповідь держави-терориста на наші успіхи на фронті. Удар по п’ятиповерховому житловому будинку. Зруйновано з 5-го по 1-й поверх. На жаль, є загиблі й поранені. Пошуково-рятувальні роботи тривають", - написав президент України Володимир Зеленський.
Зеленський додав, що росія не полишає своєї мерзенної тактики.
"А ми не полишаємо нашої боротьби. Окупанти відповідатимуть за кожен злочин проти України та українців", - сказав президент.
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