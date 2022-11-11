Під завалами зруйнованого будинку можуть бути люди: нові подробиці обстрілу Миколаєва (фото) [ Редагувати ]
У ніч на 11 листопада внаслідок обстрілу сталося попадання в 5-ти поверховий житловий будинок у Миколаєві.
"У Миколаєві рятувальники проводять пошуково-рятувальні роботи на місці руйнування 5-поверхового житлового будинку", - йдеться в повідомленні.
Зруйновано частину будівлі з 5 по 1 поверх. Під завалом можливо знаходяться люди.
Від ДСНС залучено 13 од. техн. 68 чол. особового складу.
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