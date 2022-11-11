У Херсоні окупанти підірвали ТЕЦ [ Редагувати ]
Під час відходу з Херсона окупанти підірвали об'єкт обленерго та водоканал. У зв'язку з чим місто залишилося без світла та води.
Про це заяаив депутат Херсонської міськради Юрій Стельмашенко в ефірі телемарафону.
ТЕЦ теж підірвали. ТЕЦ, обленерго та водоканал. Тобто зараз, після приходу українських сил, потрібні дуже серйозні стабілізаційні заходи щодо забезпечення таких першочергових потреб.
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