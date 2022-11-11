Над селищем Білозерка Херсонської області підняли український прапор [ Редагувати ]
У п’ятницю, 11 листопада у Білозерці в Херсонській області підняли український прапор. Від цього населеного пункту до Херсона залишається менше 10 км. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.
Видання публікують кадри, як жителі самостійно позбавляються від всього окупантського, що принесли за собою росіяни.
Тим часом, як зазначають місцеві ЗМІ, прямими шляхами до самого Херсона залишається менше десяти кілометрів.
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