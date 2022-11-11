Україна повернула з полону ще 45 військових [ Редагувати ]
У п'ятницю, 11 листопада, відбувся черговий обмін військовополоненими між Україною та росією. Про це повідомляє керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
Наша країна змогла повернути ще 45 наших захисників.
Відбувся черговий обмін - вдалося звільнити 45 воїнів ЗСУ. Серед них солдати та сержанти, які у боях захищали нашу державу.
Також Україна повернула два тіла загиблих захисників.
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