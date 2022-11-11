Росіяни з артилерії обстріляли прикордоння Чернігівської області [ Редагувати ]
У п'ятницю, 11 листопада, російські війська атакували Чернігівську область. Окупанти обстріляли прикордоння регіону з артилерії.
Про це повідомляє оперативне командування "Північ".
"Сьогодні окупанти вчергове обстріляли прикордоння Чернігівщини з артилерії", - йдеться у повідомленні.
За інформацією від оперативного командування, у період з 11:25 до 11:40 зафіксовано 9 "приходів", ймовірно зі ствольної артилерії 122 мм, в районі населеного пункту Миколаївка.
"Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - додали наостанок.
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