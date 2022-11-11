"Теперь официально: вся Николаевская область освобождена" - Кім [ Редагувати ]
Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що тепер "офіційно" вся Миколаївська область, крім Кінбурнської коси, звільнена від російських окупантів.
Теперь официально: вся Николаевская область (кроме Кинбурна) освобождена.
Очільник Миколаївщини додав, що водогін із Дніпра "під нашим контролем (але ще розмінування)".
Водовод с Днепра под нашим контролем (но еще разминирование). Буду в ближайшее время знать сроки потенциального восстановления питьевой воды в Нико.
Нагадаємо, у п'ятницю, 11 листопада, російські окупанти залишили Херсон, а до міста зайшли українські бійці ССО. Президент Зеленський підтвердив, що Херсон знову наш.
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