Президент України Володимир Зеленський опублікував відео з Херсона та підтвердив, що місто звільнили від російських окупантів.

У півхвилинному ролику, який зняли українські захисники біля облдержадміністрації, сотні людей скандують "ЗСУ!". У місті масово святкують звільненя.

При цьому місто занурене у темряву - у Херсоні вже кілька днів немає світла, води, мобільного зв'язку та інтернету.

Журналісти "Інтера" зробили сюжет-хроніку про життя міста за останні 9 місяців: від "Херсон назавжди з росією" до втечі окупантів з міста.