"Наші. Наш. Херсон": Зеленський опублікував відео зі звільненого Херсона [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський опублікував відео з Херсона та підтвердив, що місто звільнили від російських окупантів.
У півхвилинному ролику, який зняли українські захисники біля облдержадміністрації, сотні людей скандують "ЗСУ!". У місті масово святкують звільненя.
При цьому місто занурене у темряву - у Херсоні вже кілька днів немає світла, води, мобільного зв'язку та інтернету.
Журналісти "Інтера" зробили сюжет-хроніку про життя міста за останні 9 місяців: від "Херсон назавжди з росією" до втечі окупантів з міста.
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