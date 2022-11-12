ЗСУ вперше захопили російський гелікоптер (відео) [ Редагувати ]
Українські війська під час контрнаступу на Херсонщині вперше захопили ворожий гелікоптер - багатоцільовий Мі-8. Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.
Рашисти залишили гвинтокрил у Чорнобаївці. Російські пропагандисти пишуть, що цю машину окупанти захопили на початку вторгнення в аеропорту Херсона.
Мі-8 - радянський багатоцільовий вертоліт, розроблений на початку 1960-х років. Це наймасовіший у світі вертоліт з двома двигунами. Може може бути озброєний некерованими снарядами типу С-5 або авіабомбами вагою до 1100 кг.
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