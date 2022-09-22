Під Запоріжжям нацгвардієць збив ворожий вертоліт Мі-8 [ Редагувати ]
На Запорізькому напрямку нацгвардієць збив російський гвинтокрил Мі-8 з переносного зенітно-ракетного комплексу "Ігла". Про це повідомляє Нацгвардія.
Сьогодні, 22 вересня 2022 року військовослужбовцем Національної гвардії України під час нальоту авіації противника на Запорізькому напрямку було збито ворожий гвинтокрил Мі-8 із ПЗРК "Ігла".
За даними Генштабу ЗСУ, станом на ранок 22 вересня окупанти втратили в Україні 253 літаки та 218 гелікоптерів.
по темі
Зенітний ракетний підрозділ Повітряних Сил ЗСУ 8 вересня знищив російський ударний вертоліт Ка-52 "Алігатор" і шість безпілотників РФ. Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ
Підрозділи протиповітряної оборони наших військ на різних напрямках знищили 7 вересня два літаки Су-25, один гелікоптер Ка-52, вертоліт Мі-24 та два БпЛА
Гауляйтер Запорізької області Євгеній Балицький попросив президента рф володимира путіна підтримати входження окупованої частини регіону до складу росії
У неділю увечері, 18 вересня, у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області мешканці почули сильний вибух
У суботу, 17 вересня, під Мелітополем Запорізької області горів ще один військовий об'єкт ворога