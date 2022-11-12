Окупанти вже втратили 80 тисяч вояків - Генштаб [ Редагувати ]
Українські війська за добу знищили ще 810 російських окупантів і 24 танки. Загалом з початку повномасштабного вторгнення росія вже втратила понад 80 тисяч своїх військових. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника станом на 12 листопада орієнтовно склали:
- особового складу - близько 80 210 (+810) осіб;
- танків - 2 838 (+24);
- бойових броньованих машин - 5 730 (+34);
- артилерійських систем - 1 829 (+12);
- РСЗВ - 393 (+0);
- засоби ППО - 205 (+0);
- літаків - 278 (+0);
- гелікоптерів - 261 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1 506 (+1);
- крилаті ракети - 399 (+0);
- кораблі/катери - 16 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн - 4 279 (+20);
- спеціальна техніка - 160 (+0).
Напередодні Генштаб повідомляв у вечірньому зведенні, що ЗСУ знищили штаб окупантів на Херсонщині та пункт управління біля Енергодара.
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