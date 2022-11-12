Українські війська за добу знищили ще 810 російських окупантів і 24 танки. Загалом з початку повномасштабного вторгнення росія вже втратила понад 80 тисяч своїх військових. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника станом на 12 листопада орієнтовно склали:

особового складу - близько 80 210 (+810) осіб;

танків - 2 838 (+24);

бойових броньованих машин - 5 730 (+34);

артилерійських систем - 1 829 (+12);

РСЗВ - 393 (+0);

засоби ППО - 205 (+0);

літаків - 278 (+0);

гелікоптерів - 261 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1 506 (+1);

крилаті ракети - 399 (+0);

кораблі/катери - 16 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн - 4 279 (+20);

спеціальна техніка - 160 (+0).

Напередодні Генштаб повідомляв у вечірньому зведенні, що ЗСУ знищили штаб окупантів на Херсонщині та пункт управління біля Енергодара.