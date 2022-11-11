ЗСУ знищили штаб окупантів на Херсонщині та пункт управління біля Енергодара - Генштаб [ Редагувати ]
У районі міста Енергодар Збройні сили України вразили пункт управління ворога, внаслідок чого загинуло понад 50 окупантів, а більше 40 - поранено. Також знищено гелікоптер Ка-52. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні 11 листопада.
У результаті точних ударів Сил оборони по штабу російських окупаційних військ у населеному пункті Червоний Маяк Херсонської області понад 30 окупантів загинуло, знищено 2 танки та 4 вантажівки.
У районі населеного пункту Дніпровка Запорізької області підтверджено знищення ворожого гелікоптера Мі-8.
Українська авіація протягом поточної доби завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога.
Воїни ракетних військ і артилерії Сил оборони 11 листопада вразили пункт управління, 2 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 2 склади боєприпасів та 3 інші важливі військові об’єкти противника.
Нагадаємо, за даними Пентагону, росія втратила в Україні половину танків.
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