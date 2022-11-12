Понад один трильйон гривень. На таку суму російські війська завдали збитків довкіллю України. Це дані Оперативного штабу з фіксації екозлочинів рф. Третина лісів України постраждала внаслідок бойових дій. Війною охоплено близько трьох мільйонів гектарів лісу, частину - просто випалено.

Гинуть дикі тварини. Чимало видів, намагаючись врятуватися, мігрують у регіони, де воєнні дії менш інтенсивні. Відновлювати популяцію у лісах вже зараз взялися на Волині. Там у дику природу випустили сотню благородних оленів. Як це було - наші кореспонденти розкажуть.

45 самок, 40 самців та 15 молодих оленів випустили до лісового угіддя на території Луцького району. Усіх цих тварин спеціальним вантажним транспортом привезли із Литви.

Ромас Борисовас, водій із Литви:

В Казахстан возили, в россию, но сейчас перекрыли. Только вот в Польшу, Украину - осталось так. Я уже третий год в Украину вожу перед Новым годом постоянно.

Олень благородний - притаманний Волині вид тварин, яких, проте, мало залишилось у місцевих лісах. Хоча, в сусідніх європейських країнах у дикій природі цих копитних удосталь.

Григорій Биховець мисливствознавець:

Литва, Латвія, Польща, Словаччина - скрізь живе, в Карпатах в нас. В нас залишився тільки в таких важкодоступних районах - це Карпати або на Поліссі.

Місцеві лісівники сподіваються, що шляхетна тварина тут приживеться й даватиме потомство. Перші місяці, щоб адаптувалися, литовських оленів оселять у вольєрі, де для них вдосталь їжі.

Олександр Сусь, єгер:

І хвойний ліс, і листяний ліс. Тут у вольєрі 1201 га. Тут місця йому достатньо, вистачає. Ще ми їх будемо і підкормлювати: овес, кукурудза, сіно.

Сотня оленів європейських - це найбільша кількість тварин, яких одночасно випустили в дику природу на Волині.

Віталій Каращук, мисливствознавець Волинського управління лісового та мисливського господарства:

Тут є всі передумови, щоб популяція оленя благородного себе тут нормально почувала, давала приплід в природі й повноцінно могла функціонувати без втручання додаткового людини. Крім підгодівлі зимової.

Окрім оленів шляхетних, на Волині взялися також відновлювати популяцію диких кабанів у лісах.

Поголів'я диких кабанів зменшилось через африканську чуму. Нині їх вирощують у вольєрах та випускають. Ці свині - із весняного приплоду.

Григорій Биховець, мисливствознавець:

З цієї партії ми випускаємо дев'ять голів, всього в нас до випуску 27 голів.

Бойові дії в державі могли спричинити масову міграцію диких звірів у ліси на заході України. Чи це так - лісівники з'ясують під час зимового підрахунку копитних. Але вже констатують: збитки, завдані рослинному і тваринному світу - на десятки мільярдів.

Юрій Болоховець, голова Державного агентства лісових ресурсів України:

Збитки нанесені ряду напрямків в лісовому господарстві. Сьогодні цифра наближається до 20 млрд грн. Ми спостерігаємо суттєве переміщення тварин і ми зобов'язані сьогодні створити в першу чергу належні умови для цих тварин та підгодівлю у складний період зими.

Нині на Волині налічується орієнтовно 900 особин оленя благородного і майже 700 - плямистого.