Росіяни нарощують війська в районі Мелітополя - Генштаб [ Редагувати ]
Росіяни збільшують угруповання окупаційних військ в районі Мелітополя Запорізької області. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні 13 листопада.
По периметру міста будуються укріплення та фортифікаційні споруди. Цивільним заборонено наближатись до району аеродрому. До міста прибувають колони зі сторони міста Токмак.
Водночас у тимчасово зайнятих ворогом населених пунктах Каховка, Таврійськ і Нова Каховка Херсонської області спостерігається зменшення кількості особового складу противника. У містах залишається мінімальна кількість окупантів, по вулицях пересуваються патрулі.
Повідомляється також, що українська авіація впродовж доби завдала по ворогу 16 ударів. Під ураження потрапили 10 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 6 позицій зенітно-ракетних комплексів противника.
Наші підрозділи ракетних військ і артилерії за добу уразили пункт управління та 10 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки.
У ранковому зведенні Генштаб повідомляв, що в районі населеного пункту Дніпряни на Херсонщині, по будівлі, де знаходилось до 500 окупантів, завдано високоточного удару. За його результатами до Таврійська вивезли дві вантажівки загиблих загарбників.
по темі
У районі міста Енергодар Збройні сили України вразили пункт управління ворога, внаслідок чого загинуло понад 50 окупантів, а більше 40 - поранено. Також знищено гелікоптер Ка-52. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні 11 листопада
Telegram-канали російських пропагандистів повідомляють про бої у Снігурівці (окупована частина Миколаївської області) та про наступ на цьому напрямі українських військ. Україна цю інформацію не підтверджувала. Снігурівка є ключовим населеним пунктом на шляху до Херсона
За останню добу, 6 листопада, російські окупанти втратили в Україні 530 вояків, 6 танків і 19 бойових броньованих машин. Найбільших втрат ворог зазнав на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ
На південному напрямку українські захисники знищили три склади з боєприпасами під Херсоном та Бериславом, а також влучили по будівлі з 200 окупантами. Про це повідомляє Оперативне командування "Південь"
В Україні ЗСУ ліквідували заступника командира добровольчого батальйону "Осетія" Віктора Жидаєва. Про це повідомив голова Північної Осетії Сергій Меняйло. Обставин загибелі бойовика він не розповів
Українські захисники на минулу добу знищили 650 російських окупантів, чотири ворожих гелікоптери й один літак. Найбільших втрат ворог зазнав на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Про це повідомив Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 1 листопада