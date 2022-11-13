На Херсонщині ЗСУ вразили будівлю з окупантами: загиблих вивозили вантажівками [ Редагувати ]
Українські війська завдали високоточного удару по будівлі у селищі Дніпряни на Херсонщині, де перебували сотні російських вояків. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
В районі населеного пункту Дніпряни, по будівлі, де знаходилось до 500 окупантів, завдано високоточного удару. За його результатами до Таврійська вивезли дві вантажівки загиблих загарбників.
До найближчого шпиталю доправлено 56 важкопоранених, з яких, незабаром, померло ще 16 осіб. Остаточна інформація щодо втрат окупантів уточнюється.
Село Дніпряни розташоване поблизу міста Нова Каховка, на березі Дніпра.
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