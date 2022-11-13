Українські війська завдали високоточного удару по будівлі у селищі Дніпряни на Херсонщині, де перебували сотні російських вояків. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

В районі населеного пункту Дніпряни, по будівлі, де знаходилось до 500 окупантів, завдано високоточного удару. За його результатами до Таврійська вивезли дві вантажівки загиблих загарбників.

До найближчого шпиталю доправлено 56 важкопоранених, з яких, незабаром, померло ще 16 осіб. Остаточна інформація щодо втрат окупантів уточнюється.

Село Дніпряни розташоване поблизу міста Нова Каховка, на березі Дніпра.

До окупованого Мелітополя Запорізької області 12 листопада прибуло чергове поповнення з числа мобілізованих росіян. Тепер вони активно скуповують, їжу, цивільний одяг та велику кількість алкогольних напоїв.

У Брестській області Білорусі, особливо у районах, де розміщуються підрозділи збройних сил російської федерації, значно посилюється соціальна напруга. Зокрема, місцеві лікарні перевантажені роботою з російськими військовослужбовцями, які масово хворіють через незадовільні умови утримання в наметових містечках.

Лікарі змушені відмовляти в обслуговуванні громадянам Білорусі, які потребують лікування.

Нагадаємо, за минулу добу ЗСУ ліквідували ще 650 окупантів.