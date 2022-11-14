Побратими Марка про його відважний вчинок ще не знають

Він пройшов пішки, на милицях, 20 кілометрів. Військовослужбовець з Буковини під час реабілітації після поранення вирішив здолати відстань: з міста Кіцмань до Чернівців. Все, аби зібрати на автівку для побратимів на фронті. Мета - 160 тисяч гривень. Чи вдалося? Знає наша кореспондентка Ольга Лучек.

Восьма ранку. На автостанції у місті Кіцмань загорнутий у прапор стоїть він… Боєць Марко. Високий, худорлявий, спирається на милиці... Після останнього поранення воїну довелося перенести складну операцію на нозі, попереду ще довга реабілітація. Та всидіти вдома не може. Поки його побратими воюють на передовій, він у тилу вирішив їх підтримати та зібрати кошти на авто.

Марко Чорний, військовослужбовець ЗСУ:

Зібрати кошти для придбання буса і надіюся, що суму, яка потрібна, ми зберемо. І вже на наступному тижні автомобіль буде у моєму батальйоні. З Божою поміччю, я взагалі впертий, я дійду.

Марко готується здійснити "Марш кидок". Забіг на милицях до Чернівців. А це відстань у понад 20 кілометрів. Потрібно зібрати 160 тисяч гривень. Прийшли підтримати бійця і друзі. З бутербродами...

Це любима підчеревина, любиме м'ясо, часничок, гірчиця, аджика, короче всьо, що він любить… - Я думав він дві канапки принесе, а він як на Паску зібрався. - Та аби було що їсти.

10 автомобілів від Кіцманської громади вже відправив на фронт воїнам отець Юрій. Планує повезти й автівку на котру збирає Марко.

Юрій, священник:

Ми їм раніше передали одного джипа від себе та особисто вже передав одного мікроавтобуса, "Мерседеса", для його батальйону, а тепер ще потрібно автомобіль. На жаль, наша громада не витягає, то він вирішив пришвидшити цей процес.

І от старт. Марко уже має на рахунку 57 тисяч. Олександр з сусіднього села Суховерхів, побачив оголошення у соцмережах і приїхав, аби задонатити герою особисто.

Олександр, житель с. Суховерхів:

Вчора узнав це і під'їхав сюда аби дати пожертву, я підтримую воїнів ЗСУ.

Перший відпочинок після пройдених трьох кілометрів. За цей час зібрали ще п'ять тисяч гривень. І хоча Маркові тяжко, каже, не втомився, подумки він вже купує авто для побратимів.

Марко Чорний, військовослужбовець ЗСУ:

Спочатку зашвидкий темп взяв, тепер чуть-чуть темп скинув. Трошки обочина дороги була незручна, але зараз думаю там дорога виправиться.

Підтримує бійця і спортсмен Іван Гешко. Від рідного Кіцманя до Чернівців - він біжить за три години, каже воїну на милицях доведеться йти весь день, а може й більше.

Іван Гешко, чемпіон світу з легкої атлетики:

Враховуючи те, що він на одній нозі йде, це дуже складно і на костилях дуже складно йти. Думаю, за день йому вдасться подолати цю відстань обов'язково.

Долаючи втому Марко добрався до Мамаївців. До Чернівців лишається 13 кілометрів. Та потрібна сума - вже на рахунку. І навіть більше. Зібрали 171 тисячу гривень. Мета досягнута. Побратими Марка про його відважний вчинок ще не знають. Тож автівка, на яку вони так довго чекали - для них буде сюрпризом.