Коли у Києві перестануть виключати світло [ Редагувати ]
Планові відключення світла у Києві та в низці інших областей продовжуватимуться до завершення відповідних ремонтів. Про це повідомляється у Telegram "Укренерго".
У телеграм-каналах активно поширюється інформація про те, що нібито в "Укренерго" заявили, що у Києві можуть перестати вимикати світло вже за тиждень. Ця інформація відповідає дійсності.
Спочатку необхідно відновити зруйноване обладнання та можливості електромережі передавати до регіонів додаткову потужність, якої вони потребують.
З урахуванням вже виконаних ремонтів на сьогоднішній день прогнозуються лише планові відключення у семи областях та Києві, за умови, що не буде нових пошкоджень.
Повідомляється, що "Укренерго" продовжить працювати над відновленням мережі, щоби планові відключення були мінімальними. Це означає, що планові відключення будуть продовжуватися, але обсяг таких відключень може бути меншим.
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