"Майже вся окупована частина Запорізької області знеструмлена" - Федоров [ Редагувати ]
У понеділок, 14 листопада, на майже всій окупованій частині Запорізької області зникла електроенергія. Про це заявив міський голова Мелітополя Іван Федоров.
Повідомляють про відключення в Енергодарі, Токмаку, Пологах, Більмаку та навколишніх селах.
Федоров додає, що також без світла частина Мелітопольського району. У зв'язку з відсутністю електроенергії зникає і водопостачання. Так, в окупованому Мелітополі немає води
Проте є і хороша новина - у місті "замовкло" пропагандистське ТВ окупантів.
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