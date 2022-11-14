У понеділок, 14 листопада, на майже всій окупованій частині Запорізької області зникла електроенергія. Про це заявив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

Повідомляють про відключення в Енергодарі, Токмаку, Пологах, Більмаку та навколишніх селах.

Федоров додає, що також без світла частина Мелітопольського району. У зв'язку з відсутністю електроенергії зникає і водопостачання. Так, в окупованому Мелітополі немає води