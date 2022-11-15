Тут усе, як і має бути в медзакладі

Медицина на фронті - це не лише про порятунок життя та надання першої медичної допомоги бійцям. Кореспонденти Військового телебачення побували у кабінеті фізичної реабілітації - просто на передовій. Як працює кабінет і як там допомагають захисникам? Дивіться!

У цьому кабінеті не зупиняють кров і не лікують рани, отримані в бою. Тут професіонали в галузі ортопедії та фізичної терапії працюють із травмами, які бійці отримали внаслідок перенавантаження опорно-рухового апарату.

Ігор, військовослужбовець Збройних сил України:

С помощью доказової медицини, правильних рухів, правильних вправ ми підіймаємо бійців після травм, після контузій, особливо грижи, протрузії і так далі… Всі приходять після броніків, ми працюємо, для того, щоб не було болю в попереку, в колінних суглобах, плечових суглобах та інше.

Тут усе, як і має бути в медзакладі. Спочатку пацієнта обстежує ортопед-травматолог, встановлює попередній діагноз. Далі за роботу береться фізичний терапевт.

Євгенія Гордієнко, кореспондент Військового телебачення України:

Приблизно такі вправи виконують військовослужбовці після попереднього огляду лікаря. Робота на позиціях дається взнаки. А такі вправи допомагають позбутися небажаного дискомфорту.

Медики кажуть - пацієнтів у їхньому кабінеті лише більшає. Адже бійці добре розуміють - їхня боєздатність напряму залежить від стану здоров'я.

Позивний "Пелінгас", військовослужбовець Збройних сил України:

До - рука підіймалась отак, зараз - бачите. Стараюсь вкроїти той кусочок часу, щоб прийти позайматись, щоб все ж таки йшло на користь, щоб міг краще працювати та нести службу.

Кабінет фізичної терапії - мобільний. А отже позбутися травм за допомогою професіоналів, майже без відриву від роботи на передовій, можуть військовослужбовці на всій лінії фронту.