Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук колишнього депутата Верховної Ради VIII скликання Олександра Грановського. Про це повідомила пресслужба НАБУ.

НАБУ розшукує колишнього народного депутата України, якого вважають організатором корупційної схеми завдання 93,3 млн грн шкоди АТ "Одеський припортовий завод" (99,57% належать державі). 21 жовтня 2022 року НАБУ і САП повідомили йому про підозру.

Слідство встановило, що Грановський організував схему, за якою "Одеський припортовий завод" продавав мінеральні добрива наперед визначеній компанії за цінами, нижчими від ринкових. Надалі ця компанія перепродавала товар іноземним компаніям реального сектору економіки за конкурентними цінами. Однак фізично постачання забезпечував цим компаніям "ОПЗ".

Схема діяла впродовж березня-грудня 2015 року, через неї "ОПЗ" недоотримав дохід майже 93,3 млн грн.

У березні 2020 року слідство повідомило про підозру чотирьом учасникам схеми. А саме:

довіреній особі екснардепа - ч. 5 ст. 27 ч.2. ст.28 ч. 2 ст. 364 КК України;

заступнику директора АТ "Одеський припортовий завод" - ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України;

начальнику відділу АТ "Одеський припортовий завод" - ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України;

власнику компанії-нерезидента-учасниці корупційної схеми - ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України.

Довірену особу екснардепа та власника компанії-учасниці схеми оголосили в розшук. Що ж до самого організатора схеми (Грановського - ред.), підозру йому повідомили місяць тому, але не затримали, оскільи НАБУ не знає, де він перебуває.

Олександр Грановський був народним депутатом Верховної Ради України VIII скликання, куди пройшов від партії Блок Петра Порошенка під №58. У 2019 році балотувався у мажоритарному окрузі в Харкові, але програв представнику Слуги народу Олександру Куницькому.

Нагадаємо, НАБУ оголосило в розшук ексголову Нацбанку Кирила Шевченка.