Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук трьох посадовців "Укргазбанку", причетних до розкрадання понад 200 млн грн. Серед підозрюваних - ексголова НБУ Кирило Шевченко. Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

Йдеться про ексголову правління "Укргазбанку", одного з заступників "Укргазбанку" та заступника директора департаменту по роботі з корпоративними віп-клієнтами цієї держустанови.

Про підозру банкірам повідомили ще на початку жовтня, однак в спеціальному порядку, бо місцеперебування цих осіб було невідоме. Відтоді підозрювані ігнорували виклики до слідчого, через що їх було оголошено в розшук.

Слідство встановило, що посадовці "Укргазбанку" у листопаді 2014 році запровадили схему виведення коштів із держбанку через сплату послуг псевдопосередникам нібито за залучення коштів великого бізнесу та державних установ і підприємств.

Насправді ж посередництво відбувалося лише на папері. Держустанова здійснила понад тисячу перерахувань на адресу 52 псевдопосередників, витративши на це незаконно понад 206 млн грн.

Кирило Шевченко керував Нацбанком трохи більше двох років з семи, передбачених законом. На початку жовтня він написав заяву про відставку через стан здоров'я. 6 жовтня його звільнила Верховна Рада.